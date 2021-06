Jahresbericht der Datenschützerin – Darf eine Kirche den Gottesdienst-Besuch via Doodle organisieren? Wegen Corona setzten letztes Jahr plötzlich alle auf digitale Hilfsmittel. Die Zürcher Datenschützerin war so gefragt wie nie. Grosses Thema: Homeoffice. Liliane Minor

Videokonferenz am Küchentisch: Da stellen sich ganz neue Fragen beim Datenschutz. Foto: Nathalie Günter

Nein, gemächlich war der Einstieg für die neue Zürcher Datenschützerin Dominika Blonski nicht: Sie trat ihr Amt mitten im ersten Lockdown an, am 1. Mai 2020. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Datenschutz-Stelle mit Anfragen überrannt. Die Website verzeichnete in den zwei Lockdown-Monaten rund 45’000 Zugriffe, so viele wie sonst in einem Jahr. Insgesamt registrierte Datenschutz.ch letztes Jahr fast 80’000 Besuche. Die Zahl der Beratungen stieg von 650 im Jahr 2019 auf 850 im Jahr 2020.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Kein Wunder. «Von einem Tag auf den anderen musste alles digital funktionieren», erinnert sich Blonski. Das galt auch für etliche Institutionen, die sich zuvor kaum je mit digitalen Tools, geschweige denn mit Datenschutzfragen befassen mussten. Entsprechend handgestrickt waren teilweise die ersten Notlösungen.