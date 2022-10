«House of the Dragon» befeuert Debatte – Darf man Inzest sexy finden? Heisser Onkel, scharfe Nichte: Eine inzestuöse Beziehung in der Hit-Serie löst gerade einen weltweiten Hype aus. Was das Publikum daran so fasziniert. Magdalena Pulz

In «House of the Dragon» knistert es zwischen Rhaenyra und ihrem Onkel Daemon Targaryen (Milly Alcock und Matt Smith). Foto: HBO

Nichts ist so aufreizend wie das Verbotene. Dass an diesem Klassiker der Küchenpsychologie etwas dran sein könnte, zeigt sich aktuell an den schockverliebten Fans der «House of the Dragon»-Romanze zwischen Daemon und Rhaenyra Targaryen. Eine regelrechte «Daemyra»-Mania ist ausgebrochen, vergleichbar nur mit dem «Twilight»-Hype um Edward und Bella vor fünfzehn Jahren.