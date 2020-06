40 Prozent weniger als üblich – Darum ist der Juni in Winterthur so extrem sonnenarm Im laufenden Monat hat die Wetterstation in Oberi bisher erst 85 Sonnenstunden registriert. Thomas Münzel

Die Sonne war im Raum Winterthur im Monat Juni bisher ein eher seltener Gast. Foto: Urs Jaudas

Wolken, Wolken, Regen – und immer mal wieder etwas Sonne: So könnte man das Wetter im Raum Winterthur der letzten 14 Tage zusammenfassen. Der Grund ist einfach: Laut Meteo Schweiz löste in letzter Zeit ein Höhentief das andere ab und sorgte darum im Juni bisher für wechselhaftes, feuchtes und ein für die Jahreszeit zu kühles Wetter. Wie die Zahlen der Wetterstation in Oberi zeigen, lag die Tagesdurchschnittstemperatur in Winterthur im laufenden Monat bis zum Dienstag bei gut 15 Grad – im Vorjahreszeitraum lag sie bei 20 Grad.