Podcast zum Schweizer Fussball – «Mit diesen Spielern kann YB sicher attraktiver auftreten» Wer ist der neue FCZ-Trainer Bo Henriksen? Steht Basel schon vor dem nächsten Umbruch? Wie stark sind die Young Boys wirklich? Was bleibt von Nationalcoach Nielsen? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Sein Name wurde im Vorfeld nirgends herumgereicht. Mit der Ernennung von Bo Henriksen zum Cheftrainer ist dem FC Zürich also schon mal eine überraschende Wahl gelungen. Ist es auch eine gute? Darüber diskutieren wir in der aktuellen Folge unseres Fussball-Podcasts. Thomas Schifferle nennt die Wahl des 47-jährigen Dänen «spannend». Und er ist sich sicher: «Es ist gut, dass der FC Zürich nicht im ewig gleichen Teich gefischt hat.»

Fabian Sangines erinnert daran, dass Henriksen zuletzt beim FC Midtjylland gearbeitet hat, einem Verein, der sich den Ruf erarbeitet hat, sehr strukturiert und datenbasiert zu arbeiten: «Mal schauen, ob er diese Herangehensweise mit zum FCZ bringt.» Oliver Gut meint mit Blick auf die Stärke des dänischen Nationalteams und der dänischen Liga: «Man darf schon ernst nehmen, was aus Dänemark kommt.»

Ausserdem diskutieren wir die aktuelle Baisse des FC Basel und was das für die bevorstehende Transferperiode bedeuten könnte. Wir reden über die Young Boys, die die Tabelle bereits recht komfortabel anführen – und trotzdem irgendwie nicht begeistern. Und wir schauen, was von der Ära Nils Nielsen beim Schweizer Frauen-Nationalteam übrig bleiben wird nach seinem letzten Spiel im WM-Playoff gegen Wales.

Wann welches Thema besprochen wird

03:09 Der neue Trainer des FC Zürich

21:41 FC Lugano – FC Basel

39:38 Young Boys – St. Gallen

51:12 Das letzte Spiel des Frauen-Nationalteams unter Nils Nielsen

