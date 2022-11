Nasale Rufe über Winterthur – Darum sind trompetende Kraniche bei uns häufiger zu hören Eine neue Zugroute der Kraniche führt über das Schweizer Mittelland. Schon seit einigen Jahren sind die Vögel in der Region in grösserer Zahl unterwegs. Rafael Rohner

Knapp 30 Kraniche überfliegen den Zürichsee im Jahr 2020 und bilden dabei die typische V-Formation. Foto: Barbara Schmid

Der Vogelzug am Donnerstagabend über Winterthur war eindrücklich. In Veltheim, Wülflingen und Töss waren die trompetenartigen Rufe der Kraniche am frühen Abend zu hören, teilweise sogar bei geschlossenem Fenster. Eine Passantin konnte am dunklen Abendhimmel mehrere Flugformationen beobachten. Die Vögel hätten auf ihrem Überflug ein perfektes V gebildet, sagt sie. Wenig später wurden die Kraniche auch in der Stadt Zürich und im Kanton Aargau beobachtet, wie Leserinnen und Leser melden.