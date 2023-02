«Apropos» – der tägliche Podcast – Darum verschwinden Kaufhäuser aus der Innenstadt Mit dem Zürcher Jelmoli schliesst ein weiteres Traditionsgeschäft. Warum haben Warenhäuser im Stadtzentrum heute einen schweren Stand? Mirja Gabathuler als Host Claudia Schmid als Gast Beat Metzler als Gast

Hier findet man alles, was man braucht, unter einem Dach und in angenehm ausgeleuchteten Räumlichkeiten. So lautet das Versprechen von Warenhäusern wie Jelmoli an der Bahnhofstrasse im Zentrum von Zürich.

Nun hat die Besitzerin der Jelmoli-Gruppe, die Swiss Prime Site AG, die Schliessung angekündigt. Neu sollen im historischen Gebäude Büros einziehen, das Erdgeschoss wird als Ladenfläche vermietet. Jelmoli ist ein weiteres in einer ganzen Reihe von Traditionsgeschäften in Schweizer Innenstädten, die schliessen müssen.

Warum haben Kaufhäuser im Stadtzentrum heute so einen schweren Stand? Und was bedeutet es, wenn sie verschwinden? Darüber sprechen Claudia Schmid und Beat Metzler aus dem Zürich-Ressort des «Tages-Anzeigers» in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

