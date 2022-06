Impfzentrum Winterthur – Darum werden jetzt manche Impfwillige weggeschickt In den vergangenen Wochen kamen in Winterthur mehrere Personen, die sich mit dem Proteinimpfstoff von Novavax impfen lassen wollten, vergeblich ins Impfzentrum. Thomas Münzel

Im Impfzentrum Winterthur müssen derzeit einzelne Impfwillige wieder nach Hause geschickt werden. Foto: Madeleine Schoder

Noch immer lassen sich im Impfzentrum Winterthur jede Woche im Schnitt etwa 250 Personen gegen Covid-19 impfen. Geöffnet ist das Zentrum mittlerweile allerdings nur noch am Mittwoch von 14 bis 20 Uhr und am Freitag von 13 bis 18 Uhr. Es wird aber noch bis mindestens Ende Januar 2023 in Betrieb sein. Ausgelastet ist das Impfzentrum trotz der verkürzten Öffnungszeiten jedoch keineswegs. Doch wie lässt sich die Zahl der Impfwilligen jetzt noch erhöhen?