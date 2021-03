Kolumne Stadtverbesserer – Darwin und das Banjo Manche ändern dank Homeoffice ihr Leben – andere stellen fest, dass sie die ganze Zeit ideal für einen Lockdown vorbereitet waren. Michael Graf

Wenn die Pandemie das Leben durchschüttelt, greifen viele zur Gitarre – oder zum Banjo. Foto: Natalie Guinand

Charles Darwin hat die Evolution bekanntermassen als «Survival of the Fittest» beschrieben – die deutsche Übersetzung vom «Überleben des Stärkeren» ist leider irreführend. Gemeint war nämlich gar nicht die körperliche Stärke, sondern die Passung. Erfolgreich ist, wer am besten in seine jeweilige Nische passt.

Die Pandemiezeit hat unsere Nischen gehörig durcheinandergerüttelt und neu geordnet. Ein Freund des Stadtverbesserers stellte im Gitarrengeschäft fest, dass die ganzen edlen Oberklasse-Gitarren gerade ausverkauft sind – im Lockdown wollten offenbar viele Leute ihr Zeit zu Hause für Musisches nutzen. Und hatten dank der gestrichenen Ferienreisen auch das nötige Kleingeld dafür. Einzelne Instrumente sind sogar im Onlinehandel seit Wochen ausverkauft, etwa Banjos. Hoffentlich nur an Singles. Stellen Sie sich vor, sie stecken im Hausarrest mit jemandem, der ständig auf seiner Langhalslaute zupft!

Auch Zimmerpflanzen erlebten einen richtigen Run, und manche Tierheime haben Wartelisten, weil die Leute sich Haustiere zulegen wie verrückt. Und im Herbst hatten die Menschen die Veloläden leer gekauft. «Schon interessant», sinniert der Arbeitskollege. «Wie manche Menschen ihr Leben umgestellt haben.» Und dann huscht ein Lächeln über sein Gesicht. Er fährt schon seit Jahren jeden Tag mit dem Velo zur Arbeit, und Katzen hatte er vorher schon. Ohne es zu wissen, war er die ganze Zeit pandemiefest.

In der modernen Biologie bezeichnet Darwins Begriff der «Fitness» heute übrigens meist spezifisch die Fähigkeit, sich erfolgreich fortzupflanzen. In dieser Hinsicht war das Banjo vielleicht nicht die beste Investition.