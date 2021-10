Pfadi im Europacup – Das Abenteuer wird zur Prüfung Handball-Meister Pfadi Winterthur tritt am Dienstag in Spanien zum zweiten Match der European League an. Die Voraussetzungen könnten auch besser sein. Urs Stanger

Wie Pfadi startete Bidasoa Irún mit einer Niederlage in die European League - 25:27 bei Tatran Presov. PD

Es hätte ein schönes Abenteuer für den gesamten Club werden sollen. Doch nun entwickelt sich Pfadis Teilnahme an der European League zu einer Prüfung, die man vorderhand einigermassen schadlos überstehen will. «Wir kämpfen um jede Chance», sagt Trainer Goran Cvetkovic. Das sei momentan die Realität. Um jede Chance, in diesem zweithöchsten Europacup-Wettbewerb mitzuhalten und – wenn wirklich alles gut läuft – gegebenenfalls zu punkten.

Im ersten Gruppenspiel vor einer Woche in ihrer Axa-Arena bekamen die Winterthurer bei der 23:35-Niederlage gegen Orlen Wisla Plock die hohe Qualität der internationalen Gegnerschaft zu spüren. Diesen Dienstag nun wird die Aufgabe nicht wesentlich einfacher sein.