Neue Gemeindeordnung in Winterthur – Das ändert sich in der Schule Der strittigste Punkt in der neuen Gemeindeordnung ist die Reform der Schulbehörden. Schulpräsidien gibt es keine mehr. Dafür werden vier «Leitungen Bildung» eingestellt. Elisabetta Antonelli

Die neue Gemeindeordnung sieht auch eine neue Organisation der Schulbehörden vor. Symbolfoto: Anna-Tia Buss (Tamedia)

In der Ratsdebatte um die neue Gemeindeordnung gab die Schulreform am meisten zu reden. Die Schulstrukturen sollen komplett umgekrempelt werden. Das Volk wählt keine Schulpräsidentinnen und -präsidenten mehr. Ihr Job macht künftig eine «Leitung Bildung», die in der Verwaltung angestellt ist.

So ist es heute

Heute sind in den vier Schulkreisen 43 Schulpflegerinnen und Schulpfleger im Amt. Auch sie sind vom Volk gewählt. Sie besuchen die Schulen und beurteilen Lehrpersonen. Geführt werden die Schulkreise jeweils von einem Präsidenten oder einer Präsidentin. Zusammen mit den Schulleitungen setzen sie die kantonalen und städtischen Vorgaben um. Die vier Präsidien sind mächtige Personen, sie sitzen zusammen mit dem Schulstadtrat und vier nebenamtlichen Mitgliedern in der Zentralschulpflege.