Stadtfest in Winterthur – «Das Albanifest ist Kommerz? Im Gegenteil!» Heinz Stiefel ist als OK-Präsident des 50. Albanifests durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Der Werber verrät, welche Klischees über das Stadtfest falsch sind. Michael Graf

«Die Winterthurer sind stolz auf ihr Fest»: Der neue OK-Präsident (ad interim) Heinz Stiefel vor dem inoffiziellen Wahrzeichen, dem Riesenrad auf dem Neumarkt. Foto: Seraina Boner

Der Mann hat starke Nerven. Es ist Mittwochmorgen in der Albaniwoche, aber OK-Präsident Heinz Stiefel schaltet sein Handy auf stumm und nimmt sich über eine Stunde Zeit für Fotos und Fragen, die er seelenruhig beantwortet. Seit fast 30 Jahren führt Stiefel eine Kommunikationsagentur in Winterthur. Bevor er OK-Präsident des Albanifests wurde, hatte er sich jahrelang um dessen Werbung, PR und Sponsoring gekümmert. Zeit also, über das Image des Winterthurer Stadtfests zu reden.