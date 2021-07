Umbruch beim Impfzentrum – Das alles ändert sich im Impfzentrum Winterthur Öffnungszeiten, Auffrischimpfungen, Covid-Tests, Personelles – in den kommenden Wochen und Monaten wird sich im Impfzentrum Winterthur einiges verändern. Hier die wichtigsten Neuerungen. Thomas Münzel

Viele freie Plätze: Dennoch nutzen offenbar immer mehr Personen das Walk-in-Angebot des Impfzentrums Winterthur. Die Aktion wird deshalb erneut verlängert. Foto: Impfzentrum Winterthur

Das Impfangebot im Kanton Zürich wird bald deutlich verknappt. Allein im August schliesst der Regierungsrat die folgenden sechs Impfzentren: Messe Zürich, Triemli, Horgen, Dietikon, Wetzikon und Meilen. Die Zentren in Affoltern und Bülach werden nur noch bis Ende September betrieben. Das Impfzentrum Winterthur wird hingegen weiterhin offen bleiben. Dennoch kommt es hier in den nächsten Wochen zu einigen Veränderungen.

Bald nur noch an einzelnen Werktagen geöffnet

Ab August hat das Impfzentrum Winterthur nicht mehr an allen Werktagen offen. In der ersten Augustwoche ist das Zentrum am Montag (2. August), Dienstag, Donnerstag und Freitag geöffnet. In den darauffolgenden Wochen sei das Impfzentrum bis Ende Monat jeweils nur noch am Donnerstag und Freitag offen, sagt Zentrumsleiter Thomas Kraft. Geimpft wird in diesen Tagen durchgehend von 8 Uhr bis 18.30 Uhr. Die gleichen Öffnungszeiten gelten auch für das Walk-in, also für diejenigen, die sich ohne Registrierung und Anmeldetermin impfen lassen wollen.