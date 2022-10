Fiktive Firmen in Filmen und Serien – Das alles sind erfolgreiche Firmen – doch es gibt sie gar nicht Die Fast-Food-Kette Los Pollos Hermanos aus «Breaking Bad», das Café Central Perk aus der Sitcom «Friends», das Duff-Bier bei den «Simpsons»: alles erfunden und genau deshalb so wertvoll. Jürgen Schmieder

Zwei glückliche Comic-Hühner im Logo: Die fiktive Fast-Food-Kette Los Pollos Hermanos aus der Serie «Breaking Bad». Foto: Jamie McCarthy (Getty Images via AFP)

Das Gruselfest Halloween steht vor der Tür. Die Clique des Sohnes hat verabredet, die Strassen als Figuren der TV-Serie «Breaking Bad» heimzusuchen. Einer wird also Gus Fring sein, der seine Fast-Food-Kette Los Pollos Hermanos als Tarnung für die Distribution von Drogen verwendet. Er braucht deshalb ein paar frittierte Hähnchenflügel in einem Los-Pollos-Hermanos-Eimer sowie ein T-Shirt mit dem Logo, auf dem zwei glückliche Comic-Hühner zu sehen sind.

Das Verrückte: Es gibt diese Firma gar nicht, sie existiert nur in der Serie und deren Spin-off «Better Call Saul». Das noch Verrücktere: Es gibt diesen Hähncheneimer und das T-Shirt mit dem Logo drauf.

Einer aktuellen Erhebung zufolge ist Los Pollos Hermanos die beliebteste der Firmen, die es gar nicht gibt. Auf Google gibt es weltweit pro Monat durchschnittlich 187’000 Suchanfragen. Platz zwei: Büroartikelvertreiber Dunder Mifflin aus der Mockumentary «The Office» (92’000), dahinter das Unterseerestaurant Krusty Krab aus «Spongebob Schwammkopf» (86’000).



Das Duff Beer aus der Zeichentrickserie «The Simpsons». Foto: Ivan Garcia (AFP)

Das Erfinden fiktiver Unternehmen ist eine der Sparten der Unterhaltungsbranche, über die kaum geredet wird. Es geht nicht nur darum, dass die Figuren irgendwo arbeiten (Platz neun: die Werbeagentur Sterling Cooper aus «Mad Men»), sich irgendwo treffen (Platz vier: das Café Central Perk aus der Sitcom «Friends»), was trinken (Platz fünf: Brauerei Duff Beer aus der Zeichentrickserie «The Simpsons») oder Superhelden-Gadgets herstellen (Plätze sechs und acht: Stark Industries von Iron Man und Wayne Enterprises von Batman). Es müssen Unternehmen sein, die derart glaubhaft daherkommen, dass sie tatsächlich existieren könnten – inklusive Logo und Firmengeschichte.

Unvergessen ist der Big Kahuna Burger

Also, am Beispiel von Los Pollos Hermanos: in Mexiko gegründet vom chilenischen Einwanderer Gus Fring, der einem fiktiven Reklamefilm zufolge das Rezept seiner Onkel verwendet. Es gibt 14 Filialen, in den Trucks werden Drogen von Mexiko in die USA geschmuggelt. Später wird die Kette Teil des fiktiven deutschen Logistikkonglomerats Madrigal Electromotive GmbH.

Ja, so geht es bisweilen zu; und die bekanntesten Firmen werden zu popkulturellen Phänomenen; unvergessen der Big Kahuna Burger, in den Samuel L. Jackson in «Pulp Fiction» beisst und der seitdem in fast allen Filmen von Quentin Tarantino zu sehen ist – zuletzt als Bus-Reklame in «Once Upon a Time in Hollywood».

Wenn etwas derart bekannt ist, dann lässt sich das auch vermarkten. Die Produktionsfirmen planen mit diesen Einnahmen. Das «Friends»-Café Central Perk zum Beispiel ist unter der Nummer 2664417 im US-Handelsregister eingetragen. Seit August gibt es Kaffee der Sorten «How You Doing?», «Pivot Blend», «We were on a Coffee Break» – allesamt Anspielungen auf unvergessene Zitate aus der Serie. Im Frühjahr 2023 soll die erste Filiale ausserhalb des Warner-Bros-Studiogeländes eröffnet werden.

Gus Fring wird von «Breaking Bad» von Protagonist Walter White getötet, die Fast-Food-Kette durch die tatsächlich existierende Burger-Burrito-Kette Twisters ersetzt – und die verkündete ein Jahr später, dass der Umsatz deshalb um 10 Prozent gestiegen sei. Dort will die Clique aber nicht essen an Halloween, sondern, kein Witz, in der Bubba Gump Shrimp Company auf dem Santa Monica Pier – eröffnet zwei Jahre nach «Forrest Gump».

Fehler gefunden?Jetzt melden.