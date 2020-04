Erstes Sperrgebiet in Winterthur – Das Bäumli ist ab Freitagmittag zu Der Stadtführungsstab macht Gebrauch vom Epidemiegesetz und schliesst den Aussichtspunkt für die Bevölkerung. Martin Gmür

Ein beliebter Treff- und Aussichtspunkt, das Bäumli am Goldenberg: Am Freitag ab Mittag ist Schluss mit Sonne geniessen. Bild: Heinz Diener

Die Stadtpolizei habe in den vergangenen Tagen wiederholt festgestellt, dass sich ein Teil der Bevölkerung nicht ans Gebot des Abstandhaltens halte, heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Deshalb habe der Polizeikommandant als Chef des Stadtführungsstabs den Antrag gestellt, «geeignete Massnahmen zu ergreifen». Das zuständige Tiefbauamt habe daraufhin entschieden, die beliebte Aussichtsterrasse Bäumli bis auf weiteres zu sperren. Die Massnahme gilt ab Freitag, 12 Uhr, und für die Dauer der ausserordentlichen Lage, wie es in der Mitteilung heisst. Die Sperrung weiterer Örtlichkeiten werde zudem fortlaufend geprüft.

Vor allem Jugendliche vergessen sich immer wieder. Fritz Lehmann, Kommandant Stadtpolizei

Polizeikommandant Fritz Lehmann, erklärt dazu, die Lage sei nicht dramatisch, aber zu viele Leute würden sich jeweils auf dem Bäumli zum Mäuerchen drängen und sich so zu nahe kommen: «Vor allem Jugendliche vergessen sich immer wieder.» Man werde deshalb versuchen, diese Bevölkerungsgruppe auf Onlinekanälen noch besser zu erreichen.

Als weitere Hotspots, denen eine Schliessung drohen könnte, nennt Lehmann den Stadtgarten, den Aussichtspunkt Chöpfi oberhalb von Wülflingen und die Walcheweiher im Lindebergwald. Auch dort komme es zu zu nahen Kontakten. «Wir schauen, wie sich die Situation am Wochenende entwickelt», sagt Lehmann.

Vorbereitung auf Ostern

Dass die Sperrung ab Freitagmittag gilt, ist kein Zufall. Das Wetter am Wochenende verspricht schön zu werden, entsprechend viele Leute wird es nach draussen drängen. Und bleibt das Wetter so gut auch über Ostern, verschärft sich das Problem zusätzlich. Fritz Lehmann und die Stadtpolizei Winterthur stehen nicht allein mit diesen Problemen. In Zürich drängten viele Spaziergänger und Müssiggänger nach der Schliessung des Seebeckens ans Wasser des Katzensees, was auch dort die Sperrung zur Folge hatte. Und auch in Bern, so Lehmann, habe die Polizei Treffpunkte wie die Schanze schliessen müssen. «Wir müssen das Kollektiv schützen», sagt Winterthurs Stapo-Kommandant.