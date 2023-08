Bahnhof Andelfingen – Das Bahnhof-WC ist denkmalgeschützt – und stinkt oft Das denkmalgeschützte Toilettenhäuschen beim Andelfinger Bahnhof ist immer wieder mal geschlossen wegen Vandalismus und Verschmutzung. Die SBB wollen das Problem lösen. Markus Brupbacher

Das Toilettenhäuschen am Bahnhof Andelfingen steht unter Denkmalschutz. Foto: Seraina Boner

Wer am Bahnhof Andelfingen mal austreten muss, dem steht ein kostenloses WC zur Verfügung. Doch in dem alten, denkmalgeschützten Toilettenhäuschen stinkt es bisweilen stark nach Urin. Die Toiletten würden mehrmals pro Woche gereinigt, teilt SBB-Sprecher Felix Bossel auf Anfrage mit. Die SBB legten grossen Wert auf Sauberkeit, auch bei den WC-Anlagen. Trotzdem redet er die Zustände in Andelfingen nicht schön: «Wegen Vandalismus und Verschmutzungen ist die Anlage immer wieder unbenutzbar.»