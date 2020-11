Rangliste zu Telekombetreibern – Überraschungssieger: Fachblatt kürt bestes Festnetz Ein deutsches Magazin wollte erstmals wissen, wer in der Schweiz das beste Festnetz betreibt. Und siehe da: Es ist keiner der grossen Anbieter. Jon Mettler

Der Schwerpunkt der Tests lag bei Internetgeschwindigkeit, Webdienstleistungen und Internet-Fernsehen : Mann am Laptop. Foto: Getty Images

Die Festnetze der grossen Schweizer Telecomanbieter halten in Corona-Zeiten der hohen Belastung durch Heimarbeit, Hausunterricht und Videokonferenzen stand. Zu diesem Schluss kommt das deutsche Fachmagazin «Connect», das erstmals die Qualität der schnellen Breitbandinfrastruktur in der Schweiz getestet hat.

Dafür wurden Teststandorte in 14 Städten aufgebaut und in der Zeit vom 14. September bis 11. Oktober total 803’297 automatisierte Messungen vorgenommen. Der Schwerpunkt der Tests lag bei der Internetgeschwindigkeit, den Webdienstleistungen und dem Internet-Fernsehen. Weil in der Schweiz das Telefonieren über das Festnetz dank der Mobilfunknetze keine grosse Rolle spielt, wurden keine Sprachmessungen durchgeführt.