Die Menschen im Jahr 2022 erleben vieles zum ersten Mal. Zum ersten Mal seit 60 Jahren hat sie ein US-Präsident mit der konkreten Aussicht auf den Weltuntergang ins Wochenende geschickt. Gleich mehrmals sprach Joe Biden auf einer Veranstaltung in New York von einem drohenden Armageddon. Zum ersten Mal seit der Kubakrise 1962 habe man es, wenn sich die Lage weiter so entwickle, mit der direkten Drohung des Einsatzes von Atomwaffen zu tun. Biden formuliert eine Sorge, die jeder haben muss, der Wladimir Putin auch nur mit einem Ohr zugehört hat. Die Frage ist, was daraus folgt.

Eine Antwort ist in den Worten Bidens praktisch schon enthalten. Wer, wie der US-Präsident, die Gefahr einer nuklearen Eskalation für real hält, lässt sich in seinen Entscheidungen vom Bestreben leiten, Risiken zu minimieren. Von Anfang an hat Biden der enormen Waffenhilfe für die von Russland überfallene Ukraine Grenzen gesetzt. Präsident Wolodimir Selenski hat er solche Waffensysteme verweigert, die von Russland bei rationaler Betrachtung als Bedrohung des Staatsgebietes betrachtet werden könnten. Das Problem ist, dass Putin jedem Appell an die Vernunft eine neue Stufe des kalkulierten Wahnsinns entgegensetzt.

Mit seinem Landraub in der Ukraine hat Putin Bidens Idee eines Sicherheitsabstandes bewusst den Boden entzogen. Indem er den Eindruck erweckt, erobertes Territorium stehe fortan unter Russlands nuklearem Schutzschirm, versucht er, die konventionelle Unzulänglichkeit seiner Streitkräfte und seine eigene Unfähigkeit als Militärstratege mit der atomaren Erpressung wettzumachen. Der Westen sieht sich im Kreml einem scheinbar vollends enthemmten Imperialisten und routinierten Massenmörder gegenüber, dessen Willkürherrschaft im Inneren keine erkennbaren Grenzen mehr gesetzt sind. Natürlich ist nun äusserste Vorsicht das Gebot. Nur: Worin besteht sie?

Jeder, der Putin nun nachgeben möchte, muss ehrlicherweise auch sagen, wie weit. Bis Charkiw? Bis Kiew? Bis Lemberg? Oder gleich bis Warschau und Dresden? Gefährlicher als die nukleare Erpressung ist nur die Kapitulation vor ihr. So gute Gründe es geben mag, der Ukraine diesen oder jenen Waffenwunsch zu verweigern, so trügerisch ist die Sehnsucht, Putin durch weniger oder vielleicht auch gleich durch gar keine Waffen mehr für die Ukraine zur Raison zu bringen. Für den Despoten wäre es nur der Beweis, dass er mit seinen Drohungen mehr zuwege bringt als seine hochdekorierten Generäle mit Panzern und Haubitzen. Das wäre dann wohl auch der Augenblick, in dem Putin, durchdrungen vom Glauben an die eigene Genialität, das Zünden einer «kleinen» taktischen Atomwaffe für eine gute Idee hielte.

Tatsächlich wäre es aber der Beginn jener Katastrophe, vor der dem US-Präsidenten und allen vernünftigen Menschen graut. Er denke nicht, dass es möglich sei, taktische Atomwaffen einzusetzen, ohne dass es am Ende ein Armageddon gebe, hat Biden gesagt. Gedacht war das sicher auch als Botschaft an Putin. Zu befürchten ist, dass Russlands Herrscher etwas anderes gehört hat: Angst.



