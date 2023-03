Bentobox zum Selbermachen – Das beste Picknick kommt aus Japan Japaner zelebrieren den Frühling mit Picknick unter den Kirschbäumen. Wir plädieren fürs Nachmachen – es erwartet Sie ein Festessen. Claudia Salzmann

Die Kirschblütenzeit ist für Japaner, was Weihnachten für uns darstellt. Das passende Festtagsessen: Hanami-Bento, portionierte Klassiker in einer Box. Foto: Adrian Moser

Ein Traum in Weiss und Rosa. So sehen die Zierkirschen aus, die im Frühling in jedem Park in Japan blühen. Unter jedem Baum sitzen Menschen, die auf den Planen ein Picknick ausgebreitet haben. Sie feiern Hanami, die Blumenschau. Bier wird nachgegossen, die Stimmung ist heiter, und immer wieder naschen die japanischen Blütenfans aus den mitgebrachten Bentoboxen.