Hochhaus in Winterthur

Herr Heuberger, warum lassen Sie Ihr Hochhausprojekt schon so früh von der Bevölkerung prüfen? Wollen Sie ein Referendum an der Urne verhindern?

Nein, das war nicht mein Plan. Die Idee entstand im Gespräch mit der Stadt, als klar wurde, dass das ein sehr spannender Ort ist. Es ist die Seite des Bahnhofs, die am wenigsten entwickelt ist. Insbesondere für den Langsamverkehr, also die Fussgänger und Velos, ist die Situation schlecht. Man muss rauf und runter und an Lichtsignalen warten.