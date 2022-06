Bierkennerin aus Winterthur – «Das Bier erinnert an Rossschweiss» Madlaina Galli schaffte es als erste Frau in das Halbfinal der Schweizer Meisterschaft der Bier-Sommeliers. Das sagt die 40-Jährige zur Winterthurer Bierszene. Yolanda Guzmán Pfister Text

Madlaina Galli im «Café Cappuccino». Die grosse Bierauswahl auf der Karte bereitet ihr Freude. Foto: Roger Hofstetter

Madlaina Galli gelingt 2018 das Unerwartete. In der Schweizer Bierszene noch kaum bekannt, kämpfte sie sich bis ins Halbfinal der «Schweizer Meisterschaft der Bier-Sommeliers» vor. Als erste Frau überhaupt. Ein Meilenstein für ihre Karriere, wie sie im Nachhinein sagt. Es folgen Auftritte in der Jury der Sendung «Kassensturz» und die Aufnahme in die Reihen des «Swiss Beer Panels». Dessen Mitglieder werden bei Veranstaltungen und Prämierungen wie dem «Swiss Beer Award» als Jury eingesetzt.

Die innovative Bierszene der Stadt