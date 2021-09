Winterthurer Stadträte und ihre Kunst – «Das Bild erinnert mich an ein verpasstes Cupspiel des FCW» Die Winterthurer Stadträtinnen und Stadträte verraten, welches Kunstwerk sie für ihr Büro ausgesucht haben. Und was bei ihnen an der Wand hinge, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Heute Nicolas Galladé (SP), Vorsteher Departement Soziales. Aufgezeichnet: Patrick Gut

FCW-Fan Nicolas Galladé mit dem Bild von Alex Zwalen zum denkwürdigen Sieg im Cup-Viertelfinal gegen St. Gallen. Foto: Marc Dahinden

«Das Bild von Alex Zwalen zeigt einen Moment auf der Schützenwiese, den ich verpasst habe. In der Saison 2012 kam der FC Winterthur relativ weit im Cup. Im März stand der Viertelfinal gegen den FC St. Gallen an. Eigentlich ein Muss für einen FCW-Fan wie mich. Der Zufall wollte es aber, dass ich am selben Abend für einen Jubiläumsanlass der Hülfsgesellschaft zugesagt hatte.

Die Galerie Salon Erika hatte dem Künstler den Auftrag erteilt, den besonderen Cupabend bildlich festzuhalten. Das Bild gibt die Stimmung nach dem Schlusspfiff und vor der Verlängerung wieder. Zwalen hat den unteren Teil des Bildes übermalt und den Ablauf des Penaltyschiessens als Piktogramm dargestellt.