Kolumne Stadtverbesserer – Das braucht man alles nicht mehr Wenn man etwas nicht kann, kann man es lernen. Oder warten, bis das Handwerk überflüssig wird. Michael Graf

Wer braucht noch einen Büchsenöffner? Genau: niemand. Foto: PD

Als der Stadtverbesserer als Jugendlicher sagte, er wolle Journalist werden, sagten ihm Bekannte: «Kannst du stenografieren? Das braucht man.» Der Stadtverbesserer hatte keine Lust, es zu lernen. Und siehe da, es ging auch ohne. Wenn etwas mal zu schnell geht, dient das Handy als Aufnahmegerät.



Eine Bekannte von ihm will mit Mitte zwanzig endlich Autofahren lernen. «Gut, hast du so lange gewartet», sagt der Stadtverbesserer: «Das Mühsamste ist, Schalten zu lernen. Und das Schaltgetriebe stirbt aus.»

Das Leben hat ihn gelehrt: Vieles, was umständlich war, wird durch technischen Fortschritt überflüssig. Auch im Kleinen. Als Linkshänder war das Bedienen des Büchsenöffners unhandlich. In den letzten Jahren blieb das Ding aber unbenutzt: Fast alle Dosen haben heute eine Lasche zum Öffnen.

Kopfrechnen – eine Kulturtechnik von gestern

Der Stadtverbesserer ist nicht allein mit seiner Haltung. Als am Bahnhof der Strom ausfiel, benutzte die Dame vom Brezelkönig den Handy-Taschenrechner, um zwei Preise zu addieren. Kopfrechnen – eine Kulturtechnik von gestern.

Was sollte als Nächstes überflüssig werden? Wenn es nach den Menschen unter 30 geht: das Telefonieren. Die jüngeren Bekannten fürchten und meiden das Gefühl, so unmittelbar «überfallen» zu werden. Oder, noch schlimmer, sich selbst jemandem akustisch aufzudrängen. Wo sie können, schreiben sie.

Was der Stadtverbesserer nie richtig gelernt hat, ist Bügeln. «So erwachsen will ich gar nie werden», ist seine trotzige Haltung. Weil trotz fortschrittlichen Fasern das Wort «bügelfrei» eine glatte (bzw. knittrige) Lüge ist und ein emanzipierter Mann das Problem nicht an Hausfeen auslagern kann, löst er das Problem verschämt mit Geld: 2.90 Franken pro Stück in der Wäscherei um die Ecke. Ist ja nur vorübergehend, redet er sich ein. Bald werden wir auch dieses Problem gelöst haben.

Michael Graf ist Leiter des Ressorts Stadt Winterthur beim «Landboten», für den er seit 2005 schreibt. Er ist diplomierter Gymnasiallehrer für Englisch und Geschichte. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.