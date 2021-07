BMX-Weltcupsieger David Graf – Das bringt ihn nicht vom Olympiaweg ab Fünf Wochen vor Olympischen Spielen ist der Zeitpunkt für eine Verletzung nicht günstig. Der Winterthurer David Graf lässt sich nicht beirren und bastelt an Schienen für den lädierten Finger. Urs Stanger

Sein bisher grösster Triumph: David Graf feiert am 9. Mai in Verona seinen ersten Weltcupsieg. PD

BMX-Fahrer sind hart im Nehmen, man weiss. Deshalb gab es für David Graf auch nur eine einzige Lösung, nachdem er sich im Training die Sehnenhaube des linken Mittelfingers gerissen hatte. Zwei Varianten, die ihm der Arzt präsentierte, schlug er natürlich aus: «Vier Wochen nicht bewegen, dann heilt es am besten – keine Option. Operieren und dann sechs Wochen nichts machen – keine Option», zählt der 31-jährige Winterthur auf. Und so blieb nur eines: «Alles aushalten und nachher flicken.»

Die Verletzung fing er sich beim Warmup zum Training in Stuttgart ein, wo er sich seit über einem Jahr am Olympiastützpunkt der deutschen BMX-Crew auf die Spiele in Tokio vorbereitet. Seit letzten Mittwoch könne er im Training «wieder Vollgas geben», sagt der Wülflinger, der im Mai bei seinem allerletzten Weltcuprennen den ersten Sieg feiern konnte.