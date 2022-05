Dorfet Neftenbach – Das Buhlen um die Festbesucher Rund 15’000 Personen besuchten am Wochenende die Dorfet in Neftenbach, darunter auch Natalie Rickli. Nicht alle Standbetreiber konnten gleich stark vom Besucherstrom profitieren. Leon Zimmermann

Die Chilbi war eine der Hauptattraktionen an der Dorfet in Neftenbach. Foto: Roger Hofstetter

Bereits am frühen Samstagnachmittag war die Zentrumswiese in Neftenbach gut gefüllt. Von überall her dröhnte Musik aus Lautsprechern, darunter mischten sich Schreie von Kindern und Jugendlichen, die sich gerade beim Autoscooter versuchten oder von einer Achterbahn durch die Luft wirbeln liessen. Insgesamt lockte die 13. Neftenbacher Dorfet übers Auffahrtswochenende gemäss Schätzung des Festkomitees rund 15’000 Personen ins Dorfzentrum.