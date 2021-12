Wegweisendes Urteil – Das Bundesgericht stoppt den Bau von 124 Wohnungen in Zürich Zürich gewährt bei Bauten an lauten Strassen grosszügig Ausnahmen beim Lärmschutz. Jetzt greift das Bundesgericht durch und verbietet ein Projekt an der Bederstrasse. Daniel Schneebeli

Zwischen Innenstadt und Sihlcity hätte die Überbauung «Im Bürgli» entstehen sollen. Foto: Dominique Meienberg

Seit Monaten haben Bauherren, Architekten und Behörden auf diesen Entscheid des Bundesgerichts gewartet. Nun liegt er vor: Beim Lärmschutz gibt es kaum einen Spielraum für Kompromisse. Ausnahmebewilligungen müssen die «Ultima Ratio» sein. Das Gericht hat deswegen eine Beschwerde von Swisscanto, einer Anlagestiftung der ZKB, abgewiesen und verbietet die Realisierung ihres Wohnbauprojektes «Im Bürgli» an der Bederstrasse im Stadtzürcher Kreis 2.

Swisscanto plante an dieser Strasse am Fuss des Bürglihügels ein 167 Meter langes, fünfstöckiges Wohnhaus mit 124 vorwiegend kleinen Mietwohnungen und einigen Ladenlokalen im Erdgeschoss. Beim Projekt werden die Lärmgrenzwerte in 80 Prozent der Wohnungen um bis zu fünf Dezibel überschritten. Das Bundesgericht geht mit dem höchsten Zürcher Gericht – dem Verwaltungsgericht – einig, dass eine solche Überschreitung «schwer wiegt». Das Verwaltungsgericht hatte von einer «immensen» Überschreitung gesprochen.