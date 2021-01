Die städtische Bewilligungspraxis Infos einblenden

Wer auf öffentlichem Grund einen Event organisieren oder einen Take-away-Stand betreiben will, braucht mindestens eine Bewilligung von der Verwaltungspolizei. Die Vergabekriterien sind in einer Altstadtrichtlinie festgehalten.

Die Stadt schreibt zwei Standplätze aus. Der eine Platz befindet sich in der Kasinostrasse, wo im Winter ein Marronistand und im Sommer ein Softicewagen steht. Beim anderen handelt es sich um den Platz im Graben, den noch bis Ende Januar die Burger-Chuchi besetzt. Bei mehreren Bewerbern soll ein Bewertungsraster für Gleichbehandlung sorgen. In den letzten Jahren gab es laut Stapo-Sprecher Michael Wirz aber keine überzähligen Bewerber. Bei den Foodständen in der Steinberggasse handelt es sich hingegen nicht um feste Stände, sondern um sogenannte Tagesmärkte.

Der Fall des Burgercontainers zeigt, dass eine polizeiliche Bewilligung nicht immer reicht. Je nachdem reden auch noch andere städtische Stellen mit. Im Fall der Burger-Chuchi etwa das Bauamt, das den Burgerwirt zu einer nachträglichen Baueingabe aufforderte und das Gesuch dann ablehnte. Bei Parks und Plätzen, die von Stadtgrün unterhalten werden, redet auch die Abteilung Siedlungsgrün mit. Sie legt die Nutzungsvereinbarungen aus und entscheidet, wer eine Bewilligung bekommt und wer nicht.