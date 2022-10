Krise des Finanzsystems – Das Chaos in London war nur ein Vorgeschmack Die Börsenkurse fallen, die Zinsen steigen. Die britische Notenbank muss Pensionskassen retten. Kann das auch bei uns geschehen? Armin Müller

Fataler Fehlstart: Grossbritanniens Premierministerin Liz Truss am Mittwoch bei der Fragestunde im Parlament in London. Foto: Jessica Taylor (UK Parliament / AP)

Wenige Tage nach ihrem Amtsantritt riss die neue britische Premierministerin Liz Truss die britische Wirtschaft und die Börsen mit ihrem Steuersenkungsprogramm nahe an den Abgrund. Doch nicht nur in Grossbritannien kommt es seit Monaten zu Turbulenzen auf den Finanzmärkten. Es gibt immer mehr Anzeichen von Stress in der Weltwirtschaft. Manche Beobachter fürchten, dass das Debakel in Grossbritannien nur ein Vorgeschmack war.