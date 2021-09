Kampf der Kinomärkte – Das chinesische Regime schlägt Hollywood China ist der grösste Kinomarkt der Welt. Dennoch hat der Marvel-Film «Shang-Chi» mit chinesischem Held kaum Chancen in der Volksrepublik. Über ein hartes Kräftemessen. Hans Jürg Zinsli , Pascal Blum

Hollywood als Vorbild oder Feind? In China wird das Filmgeschäft immer mehr zum wirtschaftlichen Faktor. Im Bild ein Werbeanlass für «Iron Man 3» in Peking. Foto: AFP

Einen härteren Fight kann man sich kaum vorstellen. Und nein, wir reden hier nicht von den spektakulären Kampfszenen in «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings», sondern von Hollywood versus China. Der Marvel-Superheldenfilm mit dem ersten asiatischen Hauptdarsteller spielt weitgehend in China und soll das Publikum in jenem Markt erobern, der für Hollywood mittlerweile der bedeutendste ist ausserhalb der USA. Aber in China hat der Film noch gar kein Startdatum.

Hollywood versucht gerade, Chinesisch zu lernen, aber besonders gut kann es das noch nicht. Vor der Pandemie war das Land ein 9-Milliarden-Dollar-Markt. Viel mehr Geld, als man je mit Streaming verdienen kann. Jetzt ist es weniger, aber 2020 hat China trotzdem Hollywood überholt: 3,1 Milliarden Dollar Ticketeinnahmen verglichen mit 2,3 Milliarden in den USA. China bodigt Hollywood. Eine Zeitenwende?