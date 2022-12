Eine Methode, die sich leicht in den Alltag integrieren lässt und deshalb geeignet ist für Anfängerinnen und Anfänger, ist das 5-Minuten-Journaling. Jeden Tag beantwortet man die gleichen Fragen (am Morgen oder am Abend):

- Wofür bin ich dankbar?

- Was wird den Tag heute grossartig machen?

- Wie komme ich heute meinen Zielen näher?

Wer sich lieber am Abend Zeit nimmt, beantwortet diese Fragen:

- Was ist mir heute Schönes passiert?

- Was hat mich heute glücklich gemacht?

- Was habe ich heute gelernt?

- Welches Ziel möchte ich morgen erreichen?

Die Art der Fragestellungen hilft dabei, sich täglich auf die guten Dinge im Leben zu konzentrieren. Gute Gedanken wirken sich positiv auf unsere Gefühle aus und steuern unser Handeln.



Machen Sie sich das Schreiben zur Gewohnheit. Da wir tagtäglich viele Entscheidungen treffen müssen, werden wir im Laufe des Tages entscheidungsmüde. Es ist daher hilfreich, sich Routinen zu schaffen, um die Zahl der täglichen Entscheidungen zu reduzieren. Dazu gehört, zu einem fixen Zeitpunkt zu schreiben und einen fixen Ort dafür festzulegen.

Journaling-Experten empfehlen ausserdem, etwas Positives mit dem Schreiben zu verknüpfen. Man kann sich ein schönes Notizbuch kaufen, einen Stift wählen, den man besonders mag, und sich einen angenehmen Ort zum Schreiben auswählen, das Lieblingscafé oder die Natur.

Wer Journaling – oder auch eine andere gute Gewohnheit – in seinem Leben etablieren will, darf nicht vergessen, dass es etwa zwei Monate dauern kann, bis eine Tätigkeit zum Selbstläufer wird. Am besten ist es, wenn das Schreiben so selbstverständlich wird wie das tägliche Zähneputzen.