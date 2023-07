Pop-up-Restaurant in Winterthur – Das Concordia wird zum Pop-up-Lokal Beat Ebnöther und Christoph Graf blicken zufrieden auf ihre erste Saison als Pop-up-Beizer. Nach dem Grünen Hund kochen die beiden im Restaurant Concordia, das ebenfalls leer steht. Delia Bachmann

Das Restaurant Concordia steht seit Anfang Jahr leer. Im November eröffnet für drei Monate ein Pop-up-Restaurant. Foto: Madeleine Schoder

Im Grünen Hund in Töss eröffneten Beat Ebnöther und Christoph Graf letzten November ihr erstes Pop-up-Restaurant. Dieses war offenbar ein Erfolg: «Es lief noch viel besser, als wir es uns erhofft haben», sagt Ebnöther heute. Während knapp zwei Monaten kochten sie an drei Tagen die Woche ein 4-Gänge-Menü. Dafür verarbeiteten sie je ein Säuli und ein Rind nach der Nose-to-Tail-Philosophie. Sprich, das ganze Tier von der Schnauze bis zum Schwanz. Wobei, so ganz ging dieser Plan nicht auf: «Obwohl wir etwa 1100 Gäste hatten, blieb noch Fleisch übrig», sagt Ebnöther. Damit hätten sie trotz der vielen Vegis nicht gerechnet.