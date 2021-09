Gastronomie in Winterthur – Das Coyote Ugly öffnet nie mehr Das Coyote Ugly im Winterthurer Ausgehviertel geht nicht mehr auf. Aus der Rockbar soll ein Restaurant werden. Ein Abgesang auf eine spezielle Bar. Gregory von Ballmoos

Das Coyote Ugly öffnet seine Türen nicht mehr. Foto: Marc Dahinden

Leicht bekleidete Damen, die auf der Bar tanzend den Gästen den Schnaps direkt aus der Flasche in den Rachen kippen, schummriges Licht und Rockmusik. Das Coyote Ugly war der Treffpunkt in Winterthur für Menschen, die noch nicht nach Hause wollten, solche, die nichts mit der Bum-Bum-Partymusik anfangen konnten. Oder für Polterabende, hauptsächlich männliche. Doch mit Sex, Drugs and Rock’n’Roll ist es vorbei. Das Coyote Ugly öffnet seine Türen nach der pandemiebedingten Pause nicht mehr.

Jahrelang war das Coyote Ugly eine Institution im Winterthurer Nachtleben. Das Konzept mit den lasziv tanzenden Frauen auf der brennenden Bar war vom gleichnamigen Film abgekupfert. Dieser erzählt die Geschichte der jungen Musikerin Violet Sanford.