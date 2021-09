Feuerwehreinsatz in Altikon – Scheune stand in Vollbrand In Altikon geriet am Freitagvormittag eine Scheune in Brand. Verletzt wurde niemand. Rafael Rohner

Die Scheune in Altikon wurde stark beschädigt, die Feuerwehr konnte das Feuer aber unter Kontrolle bringen.. Foto: Madeleine Schoder Das Feuer greift auf das angrenzende Gebäude über. Foto: Madeleine Schoder Das Feuer verursachte grossen Sachschaden. Foto: Madeleine Schoder 1 / 4

Kantonspolizei und Feuerwehr rückten am Freitagvormittag zu einem Brand in Altikon aus. In einer Scheune war vor 9 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Dabei entstand Sachschaden von über 100’000 Franken, wie die Kantonspolizei mitteilt, auch weil in dem Gebäude Material eingelagert war. Die Scheune brannte grösstenteils ab, lediglich ein Gerippe von angekohlten Balken blieb erhalten.

Durch den raschen Einsatz der Feuerwehr Thurtal-Süd und der Feuerwehr Andelfingen und Umgebung konnte das angrenzende Wohngebäude vor grösserem Schaden bewahrt werden. Weder Tiere noch Menschen haben sich beim Brand verletzt, wie Florian Frei, Mediensprecher der Kantonspolizei auf Anfrage sagt. Die Brandursache ist noch ungeklärt und wird von Spezialisten ermittelt.

