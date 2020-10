Eine halbe Million Franken in neun Tagen gesammelt, über 2200 Spenderinnen und Spender. Wie sehr hat euch das selber überrascht?

Wir sind überwältigt und hätten das so nie im Leben erwartet. Klar haben wir daran geglaubt, dass es klappt. Wenn, dann in Winti, wo die Solidarität für solche Aktionen riesig ist. Aber so viel Geld in so kurzer Zeit? Damit konnte niemand rechnen. Wir sind unglaublich dankbar.