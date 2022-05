Medien-Anlass in Winterthur – «Das digitale Angebot des ‹Landboten› funktioniert» Zum Spargelessen, der traditionellen «Landbote»-Gala, fanden am Dienstag über 300 bekannte Gesichter aus Stadt und Region ins Casinotheater. Michael Graf

Tamedia-Verleger Pietro Supino war das erste Mal seit drei Jahren wieder Gastgeber im Casinotheater. Foto: Marc Dahinden

Zum ersten Mal seit drei Jahren konnte das traditionelle «Spargelessen», die Landbote-Gala im Casinotheater, wieder über die Bühne gehen. Mit über 300 Gästen, darunter Politiker, Unternehmerinnen und andere Lokalprominenz, war der Saal eher noch voller als sonst – Tamedia-Verleger Pietro Supino deutete das als Zeichen für die Verbundenheit mit dem «Landboten». «In der Krise haben die Menschen den Wert von seriösen Nachrichten noch stärker zu schätzen gelernt», so Supino.

Das spiegelt sich in der Entwicklung der digitalen Abonnemente, deren Zahl in den frühen Pandemiemonaten stark anstieg. «Die digitalen Angebote funktionieren», betonte Chefredaktor Benjamin Geiger. Das zeigte sich etwa bei den Stadtratswahlen im Februar, wo am Wahlsonntag die Online-Zugriffe massiv in die Höhe schnellten. Beim vorangehenden «virtuellen» Wahlpodium hätten die Zuschauer den Casinosaal mehr als zweimal gefüllt. Doch auch die gedruckte Ausgabe bleibt wichtig. Die Montagsausgabe zum Aufstieg des FC Winterthur ist als Sammelstück höchst begehrt.

Als E-Mail – und für die Ohren

23’800 Personen haben den «Landboten» auch täglich im E-Mail-Postfach, als Morgen-Newsletter. Zusätzlich gibt es wöchentlich regionale Newsletter in Neftenbach und im Eulachtal. «Aufgrund der guten Erfahrungen werden wir demnächst auch Newsletter für Wiesendangen, Seuzach und Andelfingen lancieren», kündigte der stellvertretende Chefredaktor Urs Ellenberger an.

Auch zum Hören gibt es den «Landboten» seit letztem Sommer. Der 14-tägliche Podcast «Dialogplatz» lädt Menschen aus Stadt und Region zum Gespräch, zum Beispiel SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer, Satiriker Victor Giacobbo oder KMU-Präsidentin Désirée Schiess. Über 1000 Mal werden die beliebtesten Folgen gehört. Noch auf der Wunschliste der «Dialogplatz»-Macher stehen zum Beispiel die FCW-Aufstiegshelden oder Bettina Stefanini – der Wunsch ist platziert, sie war im Publikum. Komiker Michel Gammenthaler beschloss den offiziellen Teil, dann lockten Spargeln und Apéro.

