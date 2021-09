Landwirtschaft und Ökologie – Das Dilemma des Biolandbaus Biologisch bewirtschaftete Felder haben eine höhere Biodiversität, mehr Bodenlebewesen und belasten die Gewässer weniger als konventionell bebaute Felder. Dafür liefern sie deutlich weniger Ertrag, wie eine Langzeitstudie von Agroscope jetzt im Detail zeigt. Joachim Laukenmann

Das Versuchsfeld von Agroscope bei Zürich mit 128 kleinen Parzellen. Foto: Raphaël Wittwer (Agroscope)

Wer Pasta, Fleisch, Obst und Gemüse in den Einkaufskorb legt, kauft indirekt auch eine ganze Menge an Umweltbelastungen mit ein: Verlust an Lebensraum und Biodiversität, Verschmutzung der Luft, Anreicherung von Nährstoffen in Gewässern, Treibhausgasemissionen und eine Degradierung der Böden. Eine grosse Herausforderung für die Landwirtschaft der Zukunft ist es daher, nicht nur Produkte zu liefern und den Landwirten und Landwirtinnen ein Auskommen zu sichern, sondern auch die Umweltauswirkungen zu minimieren.

«Mit welcher Anbaumethode wir das am besten erreichen können, ist alles andere als trivial», sagt Robert Finger von der Abteilung Agrarökonomie und Agrarpolitik der ETH Zürich. Denn die konkreten Vor- und Nachteile verschiedener Anbaumethoden für die Umwelt liessen sich bisher nur ungenau quantifizieren.