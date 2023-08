Gastronomie in Adlikon – Das «Dorf ohne Restaurant» stellt sich auf die Hinterbeine Eine noch zu gründende Genossenschaft will der Gemeinde Andelfingen das geschlossene Adliker Restaurant Post abkaufen. In zwei Wochen findet ein Infoanlass dazu statt. Markus Brupbacher

Eine Genossenschaft soll das «Pöschtli» wiedereröffnen und als Dorfbeiz für Adlikon erhalten. Foto: Madeleine Schoder

Seine E-Mail an diese Zeitung schliesst Linus Meier mit einem Gruss «aus dem Dorf ohne Restaurant». Der Adliker kämpft für den Erhalt des «Pöschtli», der einzigen Beiz im Weinländer Dorf. Er tut dies zusammen mit Samuel Krebs und Gabriela Süsstrunk von der Interessengemeinschaft (IG) Restaurant Post Adlikon. Seit dem 1. Januar gehört das kleine Adlikon zur grossen Nachbargemeinde Andelfingen. Damit ging auch die Liegenschaft Restaurant Post in Andelfinger Besitz über. Am 22. August will sich der Gemeinderat mit der Frage beschäftigen: Wie weiter mit dem «Pöschtli»?

«Wir drei von der IG wollen die Post mit einer Genossenschaft retten», schreibt Meier in seiner Nachricht. Dies, weil die neue Gemeinde – also Andelfingen – «nichts am Hut hat mit dem Restaurant». Tatsächlich weist einiges darauf hin, dass der Andelfinger Gemeinderat kaum gewillt sein dürfte, das «Pöschtli» weiterhin so stark finanziell zu unterstützen, wie dies die Gemeinde Adlikon in der Vergangenheit tat. Meier betont die Bedeutung der Dorfbeiz: «Nur mit einem Restaurant bleibt die soziale Welt auch in Adlikon am Leben.»

Wunsch nach Weiterbetrieb

Die IG hat nach eigenen Angaben eine Umfrage an alle 1400 Andelfinger Haushalte verschickt. Gut 20 Prozent der Fragebogen seien ausgefüllt zurückgekommen. 92 Prozent der Antwortenden wünschen sich demnach, dass das Restaurant Post baldmöglichst eröffnet wird. 47,5 Prozent der teilnehmenden Personen möchten einen Verbleib des «Pöschtli» bei der Gemeinde und einen langfristigen Weiterbetrieb, 52,5 Prozent wünschen sich die Übernahme der Beiz durch eine Genossenschaft.

Das «starke Verlangen» nach dem Weiterbestehen des Restaurants habe die IG dazu bewogen, das Projekt weiterzuverfolgen. Sie schreibt in ihrer Mitteilung allerdings auch, dass eine rasche Wiedereröffnung des «Pöschtli» nicht realistisch sei. Der Grund: Zuvor sind diverse Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten nötig.

1 / 2 Bildstrecke: Das kleine Dorf Adlikon hat zurzeit kein Restaurant. Foto: Madeleine Schoder

Das Ziel der IG ist es, eine gemeinnützige, nicht primär gewinnorientierte Genossenschaft zu gründen. Diese soll dann die Liegenschaft Post der Gemeinde Andelfingen abkaufen. Um das Vorhaben auf eine solide Basis zu stellen, laufen laut der IG im Moment umfangreiche Abklärungen. Eine der Ideen besteht darin, auf dem Grundstück altersgerechte Wohnungen zu bauen. Mit solchen Zusatzeinnahmen soll das finanzielle Risiko für die Genossenschaft minimiert und das «Pöschtli» zu einem tragbaren Zins verpachtet werden können.

«Es besteht die einmalige Chance, dieses Restaurant zu erhalten.» IG Post

Die IG sucht Personen, die sich in der noch zu gründenden Genossenschaft engagieren wollen. Auch Geldgeber sind gesucht. «Es besteht die einmalige Chance, dieses über unsere Region hinaus bekannte und beliebte Restaurant mit Saal und Gartenwirtschaft zu erhalten und in eine gesicherte Zukunft zu führen», schreibt die IG.

Am Donnerstag, 24. August, findet in Adlikon ein öffentlicher Informationsanlass zur Zukunft des Restaurants Post statt. Der Anlass beginnt um 19.30 Uhr im Werkgebäude an der Dorfstrasse 30 in Adlikon. Die IG wird über den möglichen Weg informieren, um das «Pöschtli» wiederzueröffnen und zu erhalten.

Markus Brupbacher ist Redaktor im Ressort Region Winterthur. Er schreibt schwerpunktmässig über die Bereiche Gemeindepolitik, Natur, Umwelt, Landwirtschaft, Energie und Verkehr. Im Journalismus arbeitet er seit 13 Jahren. Sein Lizenziat in Politikwissenschaft machte er an der Universität Zürich. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.