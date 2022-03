Pfadi vs. Kadetten – Das Duell geht in die dritte Runde Der Spitzenkampf im Schweizer Handball wird einmal mehr von den gleichen zwei Mannschaften bestritten: Pfadi Winterthur, der Meister und aktuelle Zweite, empfängt am Samstag Leader Kadetten Schaffhausen. Urs Stanger

Yannick Ott (hier gegen Kadetten-Goalie Kristian Pilipovic) ist nach der Kopfverletzung, die er vor zwei Wochen einfing, wieder fit. Foto: Deuring Photography

In der Nationalliga A haben die Kadetten seit 20 Spielen nicht mehr verloren. Die letzte Niederlage geschah am 17. Juni in Winterthur. Damals machte sich Pfadi im dritten Spiel des Playoff-Finals zum Meister.

Der Europacup-Ausflug nach Toulouse mit der 27:34-Niederlage, von dem Pfadi am Mittwoch zurück gekehrt war, verursachte keine weiteren Verletzten. Giorgi Tskhovrebadze, der in Frankreich sein Comeback nach einer Knöchelverletzung gab, schien zunächst fraglich, scheint jetzt aber gegen die Kadetten spielen zu können. Ebenfalls einsatzbereit sind die Aufbauer Yannick Ott und Pascal Vernier, die in Toulouse noch fehlten.