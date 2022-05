Illnau-Effretikon – Das «Effifäscht» aus der Vogelperspektive Marco Nuzzi (FDP), der frisch gewählte Stadtpräsident und OK-Präsident, konnte das «Effifäscht» auch von oben geniessen. Er sah den 30’000 Besucherinnen und Besuchern vom Dach des Stadthauses aus zu. Marcel Vollenweider

Das «Effifäscht» zog rund 30’000 Besucherinnen und Besucher an. Foto: Christian Merz Der frisch gewählte Stadtpräsident Marco Nuzzi war ein gefragter Mann am «Effifäscht». Foto: Christian Merz Ein zufriedener OK-Präsident auf dem Dach des Stadthauses: Marco Nuzzi. Foto: Christian Merz 1 / 3

Wo ist denn nur die Stimme geblieben? Marco Nuzzi (FDP), zum dritten Mal OK-Präsident des «Effifäscht», ist froh darüber, dass er am Samstagabend seine Stimme etwas schonen kann. Nein, verkatert sei er nicht, doch am Vortag, zum Auftakt des dreitägigen Festes, sei das OK mit einer Delegation der Partnergemeinde Calanca unterwegs gewesen. «Der Festbetrieb war ziemlich laut, und für unsere Konversation mussten wir uns alle anstrengen», sagt Nuzzi und lacht.

Einblick vom «Logenplatz»