Immobilie in Illnau-Effretikon – Das ehemalige Cevi-Haus wird verkauft Die reformierte Kirche Illnau-Effretikon plant den Verkauf des Hauses Horn in Illnau. Sie unterbreitet der Kirchgemeindeversammlung zwei Varianten. Almut Berger

Der Verkauf des ehemaligen Cevi-Hauses soll der reformierten Kirche mindestens 1,25 Millionen Franken in die Kasse spülen. Foto: Reformierte Kirche Illnau-Effretikon

Die reformierte Kirche Illnau-Effretikon will das Haus Horn in Illnau verkaufen. Die an der Hornstrasse 26 gelegene Liegenschaft diente jahrelang dem Cevi als Vereinslokal und teils auch als WG. Momentan wird sie zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine genutzt.