Im Winter in Elsau zu Hause – Das Ehepaar aus dem Flachland, das eine SAC-Berghütte führt Esther und Beni Bitschnau aus Elsau sind seit fünf Jahren die Hüttenwarte der Bächlitalhütte auf 2300 Metern. Sie haben gelernt, Risiken einzuschätzen und Sonderwünsche zu ignorieren. Nicole Döbeli

Gut sechs Monate im Jahr verbringen Beni und Esther Bitschnau in der Bächlitalhütte im Berner Oberland. Foto: PD

Als Beni Bitschnau 2017 die E-Mail im Postfach sah, nahm er an, es handle sich um eine Absage: «Wir hatten in den vier Jahren, in denen wir gesucht haben, einige bekommen.» Als er realisiert habe, dass ihm und seiner Frau gerade die Zusage für die Bächlitalhütte gemacht worden sei, habe er erst einmal tief durchatmen müssen. «Es ist uns schon noch eingefahren, dass wir jetzt wirklich die Verantwortung bekommen», sagt Esther Bitschnau.