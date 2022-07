Auch in der heissen Sommerlandluft fliegen ab und an Kühe durch die Luft. Illustration: Ruedi Widmer

Bald ist der Termin. Also zügig in den Keller und das Velo holen – es ist weg! Hab ichs nicht abgeschlossen? Welcher böse Nachbar hat es geklaut? Nach Überlegen unter Zeitdruck kehrt die Erinnerung zurück: Das Fahrrad steht vergessen vor dem Geschäft, wo ich am Vorabend eingekauft habe. Noch 20 Minuten Zeit, um das Zweirad zu Fuss zu holen. Auf dem Platz vor dem Laden angekommen, die böse Überraschung – es ist weg! Gut, ja, es war kein offizieller Abstellplatz.

Der ganze Vorplatz ist veloleer. Dann die Erleichterung: Wohl um den Platz wischen zu können, stellte die Gemeinde die falsch parkierten Räder netterweise zur Seite. Dankenswert, dass das Velo nicht eingesammelt wurde. Wie aber kam es zum Ab- und Auftauchen meines Velos, zu diesem Fata-Morgana-haften Phänomen? Der Grund liegt in einem Entschleunigungsversuch. Zu Fuss statt mit dem Fahrrad von der Arbeit nach Hause zu gehen, hilft, um Abstand zu gewinnen. Denn auf dem längeren Nachhauseweg kriegt der berufliche Ärger mehr Zeit, um von einem abzufallen.

Doch dann kam die Ausnahme. Die Idee, nach der Arbeit mit dem Velo an ein Fliessgewässer zu fahren – kühler Kopf ist ja auch gut. Danach die Abkehr von dieser Idee: einkaufen statt baden gehen. Weil aber der Rucksack ja schon voll mit Badezeug war, blieb darin zu wenig Platz für den Einkauf. Und mit der vollen Einkaufstasche den Laden heimwärts verlassend, ging eben das abgestellte Velo vergessen. Möglicherweise war das Zweirad beleidigt, dass es nicht mehr täglich bewegt wird, und hat sich deshalb vor seinem Besitzer versteckt. Oder der Schreibende hat versucht, sein eigenes Velo zu klauen.

