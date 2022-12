Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Das Eigenlob des Coop-Chefs Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert. Redaktion

Verweist auf die freiwilligen Massnahmen, die Coop im Bemühen, weniger Strom zu verbrauchen, umgesetzt hat: CEO Philipp Wyss am 26. April 2021 in Basel. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

In einem Interview mit der neusten «Coopzeitung» lobt Coop-Chef Philipp Wyss sein eigenes Unternehmen, es leiste einen bedeutenden Beitrag zur ­Stromreduktion in der Schweiz. «Als grosses Unternehmen und als Genossenschaft sehen wir es als enorm wichtig an, in herausfordernden Zeiten etwas zur Lösung beizutragen», sagt Wyss. Coop habe seit September viele freiwillige Massnahmen umgesetzt, wie etwa die Lichter von über 10’000 Logos gelöscht, die Temperaturen auf 19 Grad gesenkt, Stromspartipps an die Mitarbeitenden heraus­gegeben und weitestgehend auf Weihnachtsbeleuchtungen verzichtet. «Schön finde ich, dass auch immer wieder einzelne Teams eigene Ideen zum Stromsparen entwickeln.» Bei sich zu Hause machte Wyss allerdings über Weihnachten einen kleinen Teil dieser Sparanstrengungen gleich wieder zunichte: An Weihnachten kochte der gelernte Metzger für seine Familie Sous-vide-Fleisch, «das 36 Stunden im Wasserbad erhitzt wird», wie er erklärte. Das ist nun nicht gerade die stromsparendste Zubereitungsart – aber wir hoffen, dass es geschmeckt hat.