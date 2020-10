Corona-Auswirkungen beim FCW – Das «Eins» daheim, die U21 pausiert Die neuen Massnahmen des Bundesrates haben für den Spielbetrieb des FCW-Fanionteams keine Konsequenzen. Es bleibt bis spätestens 2. November in Quarantäne. Hansjörg Schifferli

Für die U21 des FCW gehts vorerst nicht weiter: In der 1. Liga wird die Meisterschaft unterbrochen. Foto: Heinz Diener

Das Challenge-League-Team des FCW, in drei Etappen dorthin verbannt, ist bis spätestens dem 2. November in Quarantäne. Sein nächster sportlicher Auftritt ist vorgesehen für den 7. November, den Samstag kommender Woche, mit dem Meisterschaftsspiel im Bergholz des FC Wil. Für die U21 aber, die in der 1. Liga spielt, ist seit jetzt klar, dass ihre Meisterschaft unterbrochen wird und sie im Jahr 2020 nicht mehr spielen wird. Die Abteilung «1. Liga» des Schweizer Fussball-Verbandes hat ihre Meisterschaft – also der Promotion League und der 1. Liga – immerhin nicht abgebrochen, wie im Frühjahr, sondern eben «nur» unterbrochen.