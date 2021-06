Truttikon – Das Elektroauto verschwindet wieder Mehrere Einwohner und Einwohnerinnen waren mit dem Elektro-Mietauto nicht zufrieden. Der Gemeinderat hat nun beschlossen, früher aus dem Vertrag mit Mobility auszusteigen. Eva Wanner

Das Elektro-Mietauto steht nur noch bis im September da. Was bleibt, ist die E-Tankstelle, sie soll öffentlich zugänglich werden. Foto: Eva Wanner

Ende gut, alles gut? Sicher für alle, die sich über das Elektroauto in Truttikon enerviert hatten. Der Gemeinderat lenkt ein und kündigt den Vertrag. Das habe er am Mittwochabend den 34 anwesenden Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung mitgeteilt, sagt Gemeindepräsident Sergio Rämi auf Anfrage.

Rückblende: Die 14’000 Franken Jubiläumsbonus der Zürcher Kantonalbank (ZKB) investierte der Gemeinderat vor gut einem Jahr in ein Elektroauto und eine E-Tankstelle. Während zweier Jahre sollte ein Renault Zoé von Mobility beim Werkhof stehen. Das Konzept: Je mehr das Auto benutzt wird, desto tiefer sind am Ende die Kosten.