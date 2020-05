1. Mai in Winterthur

Frau Erzinger, wie werden Sie am Freitag den Tag der Arbeit feiern?

Das weiss ich ehrlich gesagt noch gar nicht, jetzt, wo alles abgesagt ist. Eigentlich wollten mein Mann und ich mit den beiden Kindern (5) an die Demo gehen, vielleicht sogar nach Zürich, und danach ans Fest in Winterthur. Einige meiner Kolleginnen vom Frauenstreikkollektiv hätten an einem Podium teilgenommen, da wäre ich natürlich hingegangen.