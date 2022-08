Gewerbe in Schwierigkeiten – Das Elgger Stofflädeli muss schliessen Fünfeinhalb Jahre lang liess der Stoffwechsel in Elgg das Herz von Nähfreudigen höherschlagen. Doch nun schliesst Astrid Mäder das Geschäft. Nicole Döbeli

Der Onlinehandel macht es kleinen Läden nicht einfach. Foto: Stoffwechsel

Regale, gut gefüllt mit farbigen Stoffbahnen, so präsentierte sich das Geschäft Stoffwechsel in den letzten fünfeinhalb Jahren. Astrid Mäder hatte es an der Vordergasse eröffnet, um Hobbynäherinnen und -nähern einen Ort für Austausch und Beratung und natürlich eine Auswahl an Material bieten zu können. Doch in einem Monat wird sie ihr Geschäft wieder aufgeben.