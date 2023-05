Medienportal Vice geht ein – Sex, Drogen, Boulevard – und ein bisschen Gonzo-Feeling Vice mischte die Medienszene auf. Vor fünf Jahren war das Unternehmen sechs Milliarden Dollar wert, nun steht es vor dem Konkurs und könnte für 400 Millionen verscherbelt werden. Moritz Marthaler

Mit dem Schriftzug, der die Medienwelt einst so schnell eroberte, könnte es schon bald vorbei sein: Die Medienmarke Vice steht vor dem Konkurs. Foto: Imago

In der Medienwelt weckt allein die Nachricht, wonach ein weiterer Titel dem Ende entgegenblickt, nur wenig Neugier. Doch nun trifft es womöglich die Vice Media Group – jenes Medienunternehmen, das in den Nullerjahren als Hoffnungsträger und Erneuerer der Branche galt. Es türmen sich die Verluste, die Insolvenz droht, die Gründer selbst kündigten der Belegschaft schon im März drastische Kürzungen an, seither häufen sich die Gerüchte um einen Konkurs, den das Unternehmen selbst aber noch nicht bestätigt hat.