Die Frage nach dem Sieg des FCW – Das Ende einer Serie – für Callà oder Buess? Wer gab zum Siegestor des FC Winterthur in Thun den letzten Pass? Auf jeden Fall ging eine kleine persönliche Serie zu Ende. Hansjörg Schifferli

Remo Buess’ Assist zum 1:0 des FCW in Thun steht nicht in der offiziellen Statistik. Claudio de Capitani (Freshfocus)

Das 1:0 des FCW in Thun war ein knapper, aber verdienter Sieg. Ein bisschen Glück war dabei, denn hätte der Schiedsrichter kurz vor Schluss eine Aktion Innocent Emegharas im eigenen Strafraum mit einem Elfmeter bestraft, wären wohl die Punkte geteilt worden. Emeghara ging da zur Sache wie der ungestüme Springinsfeld, als der er vor zehn Jahren den FCW verlassen hat –und nicht wie der Routinier, der er mittlerweile sein müsste. Es war aber auch eine Art ausgleichender Gerechtigkeit. Denn der FCW hätte am vergangenen Freitag gegen Schaffhausen wohl gewonnen, wäre – ebenfalls kurz vor Schluss – ein Elfmeter nach einem Foul an … Emeghara gepfiffen worden.