Zürcher Kampf gegen Ölheizungen – «Das Energiegesetz führt zu keiner einzigen Leerkündigung» Eine Studie prognostiziert Probleme für Mieterinnen und Mieter, wenn Häuser saniert werden. Der grüne Baudirektor Martin Neukom entgegnet energisch. Pascal Unternährer

Baudirektor Martin Neukom sagt, Gebäudesanierungen könnten für Mieter zum Problem werden, nicht aber das Energiegesetz, das auf den Ersatz der fossilen Heizungen abzielt. Archivfoto: Moritz Hager

Wenn Vermieterinnen ihre Häuser isolieren oder ökologische Wärmepumpen installieren, geht es um grössere Investitionen. Das kann auf die Mieten schlagen. Viele Vermieter werden auch nicht davor zurückschrecken, das Haus leer zu kündigen und nach der Sanierung happig höhere Mieten zu verlangen.

Eine Untersuchung des Beratungsbüros Infras geht davon aus, dass bis 2040 die Hälfte der 80’000 sanierungsbedürftigen Privatwohnungen in der Stadt Zürich leer gekündigt werden (lesen Sie hier mehr dazu). Die Verliererinnen und Verlierer sind einkommensschwache Mietende. Deshalb ist der Zürcher Mieterinnen- und Mieterverband noch uneins, ob er das neue kantonale Energiegesetz unterstützt, das am 28. November an die Urne kommt.