Potenzielle neue Pandemie-Trends – Das Entschleunigen kann weitergehen! Diggen, eintopfen, Englisch stricken, Kleber kratzen, Linol schnitzen: Dies, ein Gedicht plus Wut waren die Ausbeute zu unserer Frage: «Wer kennt das nächste Corona-Hobby?» Thomas Wyss

Sieht einfacher aus, als es ist: Im Plattenladen die Fächli durchstöbern, im Jargon «diggen» genannt. Foto: Keystone

Wir wollen nichts verklären und nichts beschönigen: Die Hütte wurde uns nach dem letzte Woche publizierten Aufruf «Wir suchen das nächste Corona-Hobby» nicht eingerannt. Am ehesten könnte man die eingetrudelten Beiträge wohl so charakterisieren: klein (in der Menge), aber oho! (vom Ideenreichtum her).